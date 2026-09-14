Madres buscadoras de Durango realizan jornada de búsqueda en El Verde, Sinaloa

Madres buscadoras de Durango, acompañadas de autoridades, realizaron la semana pasada una jornada de búsqueda en campo en la comunidad de El Verde, del municipio de Concordia, Sinaloa, que corresponde al lugar donde se registró la última ubicación de algunas personas que se encuentran como no localizadas.

Esa comunidad también corresponde a una zona que estuvo resguardada porque se localizó de manera oficial una fosa clandestina, pero que, de manera extraoficial, en el lugar podrían encontrarse más.

Integrantes del colectivo Buscando Emilios reconocieron que la búsqueda en ese lugar tuvo un significado especial para quienes tienen familiares ausentes o no localizados, pues ese sitio registro para algunas personas su última ubicación, de acuerdo con las señales del celular.

Sobre esa búsqueda en campo, recorrieron diferentes kilómetros para prospectar el terreno, donde observaron cada rincón con mucha atención.

Lo más importante en cada jornada para ellas, es tratar de encontrar un indicio que pueda ayudar a encontrar o acercar a sus familiares.

Las buscadoras agradecieron el acompañamiento del personal de búsqueda adscrito a la Dirección Regional Centro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, así como de elementos de la Guardia Nacional.

Aunque para el resto de la sociedad pudiera tratarse de una jornada de trabajo más, destacan lo mucho que representa en su lucha por encontrar a sus familiares.

“Cada paso que damos en estos lugares lo hacemos pensando en nuestros hijos, hermanos y seres queridos; preguntándonos si quizá ahí existe una respuesta que nos acerque a ellos”.

El grupo de buscadoras estuvo realizando diversas actividades en Sinaloa, incluida la pega de fichas en algunas localidades y reunión con autoridades estatales.