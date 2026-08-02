Maestra jubilada resulta lesionada tras choque en Durango

Una mujer ingresó la tarde de este sábado al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica, luego de verse involucrada en un accidente vial ocurrido en calles de la ciudad de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas, cuando autoridades tomaron conocimiento del ingreso de Adriana Fernández Gallardo, de 59 años de edad , maestra jubilada, quien fue diagnosticada con policontusiones y esguince cervical por el personal médico que la atendió en el nosocomio. Su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas del sábado, cuando la mujer conducía una camioneta de la marca Ford, línea Territory, modelo 2023, color arena, con placas de circulación del estado de Durango.

La unidad circulaba por la calle Luna y, al llegar al cruce con la calle Picachos, una motocicleta de color negro presuntamente no respetó el señalamiento de alto, impactándose contra el costado izquierdo de la camioneta.

Los datos sobre el percance fueron proporcionados a las autoridades por Manuel Adrián, de 18 años de edad e hijo de la lesionada, quien indicó que tras el choque su madre presentó diversas molestias, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

El personal del Hospital ISSSTE informó que Adriana presentaba lesiones que requerían valoración médica, quedando bajo observación para descartar complicaciones derivadas del accidente.

Las autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y será mediante las investigaciones correspondientes como se establecerá la mecánica del percance y, en su caso, el grado de responsabilidad de los conductores involucrados.