Malina le decían todos, pero se llamaba María Lina

Era la muchacha más bella del pueblo, y la más rica. Su padre, hombre adinerado, la guardaba para casarla con alguien que fuera aún más rico que él.

Un día llegó al lugar una compañía de teatro itinerante, y Malina se enamoró del galán joven. Noches después huyó con él, sabedora de que su padre no aprobaría su amor.

El ricacho, enfurecido, fue tras ella, dejando a su mujer bañada en lágrimas. Dio con los fugitivos y con la compañía de teatro, pero cayó en amores súbitos con la primera dama, y ya no regresó al pueblo ni a su esposa.

No sé si esta historia es trágica o cómica.

Quizá sea tragicómica.

La mayoría de las historias de amor lo son.

¡Hasta mañana!...