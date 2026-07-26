Maltrato animal en Durango: estas son las multas vigentes por abandono, golpes y tortura

El caso de Toby reavivó la indignación por el abandono y las agresiones contra los animales, pero también recordó que estas conductas no deben considerarse simples actos de irresponsabilidad: los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes, merecedores de un trato digno y respetuoso.

Toby fue encontrado amarrado junto con sus pertenencias en las instalaciones de la Feria de Durango, pese a que anteriormente había sido rescatado, atendido durante varias semanas y entregado en adopción.

Aunque la atención se concentró en su historia, la legislación vigente contempla sanciones para distintas formas de omisión de cuidados, abandono y maltrato animal en el municipio de Durango.

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¿De cuánto son las multas en Durango?

La Ley de Ingresos del Municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2026 contiene un tabulador específico. Las sanciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario durante 2026 es de 117.31 pesos.

De acuerdo con el documento, las multas vigentes son:

Abandonar a cualquier animal en cualquier zona: 40 UMA, equivalentes a 4 mil 692.40 pesos.

Dejar animales encerrados en domicilios abandonados: 20 UMA, es decir, 2 mil 346.20 pesos.

Golpear a un animal y causarle daño leve: 30 UMA, equivalentes a 3 mil 519.30 pesos.

Provocarle daño medio: 50 UMA, es decir, 5 mil 865.50 pesos.

Ocasionarle daño grave: 70 UMA, equivalentes a 8 mil 211.70 pesos.

Mutilar físicamente a un animal: 80 UMA, es decir, 9 mil 384.80 pesos.

Causarle lesiones con un arma blanca: 50 UMA, equivalentes a 5 mil 865.50 pesos.

Lesionarlo con un arma de fuego: 70 UMA, es decir, 8 mil 211.70 pesos.

Someterlo a actos de tortura: 100 UMA, equivalentes a 11 mil 731 pesos.

Provocar u organizar peleas de perros: 120 UMA, es decir, 14 mil 77.20 pesos.

Ocasionar la muerte de un animal de compañía: 200 UMA, equivalentes a 23 mil 462 pesos.

En el caso de animales de granja, causarles la muerte puede representar una multa de 300 UMA, equivalente a 35 mil 193 pesos.

La omisión de cuidados también se sanciona

El maltrato no se limita a golpear o lesionar. La legislación también considera las omisiones que comprometan la salud y el bienestar de los animales.

No proporcionarles alimento y agua se sanciona con 10 UMA; mantener amarrado a un perro dentro de una propiedad, con ocho UMA; dejarlo dentro de un vehículo, con ocho UMA, y no brindarle atención médica cuando se encuentre enfermo o lesionado, con 15 UMA.

Mantener a un animal en una azotea sin escaleras, espacio suficiente o protección contra el sol puede alcanzar una multa de 50 UMA, equivalente a 5 mil 865.50 pesos.

La Ley de Ingresos señala que estas sanciones no tendrán descuento. En caso de reincidencia, la Policía Ambiental podrá duplicar la multa durante una nueva inspección.

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¿Por qué en el caso Toby se anunciaron 20 UMA?

Tras conocerse el abandono de Toby, la Dirección Municipal de Medio Ambiente informó que la persona responsable recibiría una sanción de 20 UMA, equivalente a 2 mil 346.20 pesos.

Sin embargo, el tabulador municipal vigente establece una multa de 40 UMA para quien “abandone a cualquier animal en cualquier zona”. La diferencia entre ambas cantidades no ha sido explicada públicamente y deberá aclararse conforme avance el procedimiento administrativo.

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El maltrato animal puede llevar a prisión

Abandonar una mascota todavía no está tipificado como un delito autónomo en el Código Penal de Durango, aunque sí constituye una infracción de gravedad alta. No obstante, cuando existen actos intencionales de crueldad que ocasionan lesiones, el responsable puede enfrentar de tres meses a tres años de prisión y una multa de 100 a 200 UMA.

Si el maltrato provoca la muerte del animal, la pena aumenta de dos a cuatro años de cárcel, además de 200 a 400 días multa. Cuando se emplean métodos que provocan sufrimiento grave o prolongan la agonía, el castigo puede incrementarse hasta en una mitad.

Las autoridades también pueden ordenar el aseguramiento o decomiso del animal, cobrar al responsable los gastos de alimentación y atención veterinaria, imponer trabajo comunitario, arresto administrativo o dar vista a la Fiscalía General del Estado.

Tener, adoptar o rescatar un animal implica asumir una responsabilidad permanente. No se trata de objetos que puedan desecharse cuando representan una dificultad: son seres sintientes protegidos por la legislación y cualquier acto que comprometa su integridad debe denunciarse y sancionarse.