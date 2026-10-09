Mañana inicia el Festival Revueltas 2026; estas serán las actividades principales
Este fin de semana inicia el Festival Revueltas 2026, el cual contará con una programación de más de 100 actividades gratuitas para públicos de todas las edades; el encuentro reunirá distintas expresiones artísticas y culturales en escenarios de la capital y diversos municipios de la entidad.
En esta edición, San Luis Potosí será el estado invitado, sumándose a una programación que contempla teatro, música, danza, literatura, artes plásticas y visuales, propuestas multidisciplinarias, actividades académicas y una barra infantil, entre otras actividades.
CONCIERTOS PROGRAMADOS
La programación contempla la participación de artistas y agrupaciones en diferentes escenarios. Entre los eventos estelares destaca el concierto de apertura de Kalimba, el cual está programado en la Plaza IV Centenario, en punto de las 20:00 horas, con gran parte del espacio con acceso gratuito.
También se suman las presentaciones de Nicho Hinojosa, el próximo lunes, Enjambre, el jueves, y Despechadas, espectáculo que reunirá a Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken, el cual llegará el 17 de octubre.
ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS
Además de las actividades que se desarrollarán en la capital, el Festival Revueltas llegará a los municipios de Canatlán, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Poanas, Lerdo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero.
Museos, teatros, plazas y espacios públicos serán sede de las diferentes propuestas, con la participación de creadoras y creadores de Durango. Entre los recintos que albergarán actividades se encuentran los teatros Ricardo Castro, Victoria, de la Juventud “Rosaura Revueltas” y del Calvario “Lilia Santaella”; los auditorios “Silvestre Revueltas” del Conservatorio de Música de Durango y “Mercedes Mendoza” de la Casa de la Cultura; así como los museos de Arte Contemporáneo “Palacio de los Gurza”, de Arte Moderno “Guillermo Ceniceros” y de las Culturas Populares.
De igual manera, espacios públicos como las plazas de Armas e IV Centenario y el Corredor Constitución serán escenario de distintas actividades, al igual que los recintos y espacios públicos de los municipios participantes.