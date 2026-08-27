Mañana inician las actividades del Festival de Cine Mexicano 'Dolores del Río 2026'

Este viernes inicia la edición 2026 del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río (FCMDR), una fiesta cinematográfica que durante tres días transformará al emblemático Teatro Victoria en el escenario principal del encuentro dedicado al séptimo arte.

La jornada de este viernes arranca desde temprano con una vocación marcadamente formativa y comunitaria. En punto de las 11:00 horas, el programa inicia con el taller de creación y revisión de carpeta para aplicar a FOCINE, impartido por Juan Carlos Ayvar del Centro de Capacitación Cinematográfica.

Más tarde, a las 15:30 horas, la pantalla del Teatro Victoria dará voz al talento juvenil con la proyección de la Selección Oficial de los Semilleros Creativos de Cinematografía, seguida a las 16:15 horas por la muestra del Clúster Audiovisual de Durango.

CIERRE DE JORNADA

Para cerrar el bloque vespertino, a las 18:00 horas se proyectará la Selección Oficial FCMDR Volar y otros sueños, de la realizadora Verónica Marín.

El punto culminante de este primer día llegará a las 20:00 horas con el despliegue de la alfombra roja y la ceremonia oficial de apertura.

Este marco de gala servirá para dar paso, a las 21:00 horas, a la exhibición estelar de la Selección Oficial FCMDR "En el camino", largometraje dirigido por David Pablos que llega respaldado por 13 nominaciones a los premios Ariel, marcando el inicio formal de esta fiesta fílmica con entrada libre para todo el público.

Con estas actividades, el festival arranca un programa diseñado para reconectar a la audiencia con las narrativas más vibrantes del cine nacional.