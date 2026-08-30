Manifestaciones de estudiantes en Durango respecto al transporte público se deben respetar

Los recientes pronunciamientos de estudiantes en Durango respecto al transporte público, para exigir mejoras y que se respete la tarifa preferencial todos los días , deben tomarse en cuenta y respetarse, aseguró el regidor Francisco Franco Soler.

Destacó que la voz de los estudiantes debe trascender de la protesta para convertirse en parte de las decisiones que se toman para mejorar las condiciones del servicio.

“Nuestro reconocimiento y respaldo a las y los estudiantes. Es bueno que alcen la voz, pero si realmente queremos que tengan incidencia en la tarifa del transporte, deben ser parte de la toma de decisiones”, afirmó.

Apuntó que, como bancada de regidores, existe un compromiso con los jóvenes y con la construcción de un transporte público más justo, accesible y acorde con las necesidades de quienes diariamente lo utilizan.

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN

En mayo se presentó una iniciativa para ciudadanizar el consejo encargado de definir la tarifa del transporte público , con el objetivo de incorporar la voz de los usuarios y no limitar la discusión a autoridades y concesionarios.

La propuesta contempla la participación de sociedades de alumnos y federaciones estudiantiles, personas con discapacidad y el Municipio, entre otros sectores , para que las decisiones tengan una visión más amplia y representativa.

Franco Soler precisó que actualmente quienes definen la tarifa son principalmente el Gobierno del Estado y los concesionarios, pero falta la voz de quienes utilizan el servicio todos los días, como los estudiantes.

“Si queremos un mejor transporte, tenemos que escucharnos entre todos. La tarifa y las decisiones deben construirse con la voz de quienes lo usan”.

Aseguró que no busca generar controversias con los concesionarios ni con los sindicatos , sino encontrar soluciones a los retos que se presenten.

Ahora hizo un llamado a las juventudes y a los distintos sectores de la sociedad a impulsar la propuesta, para que salga de la “congeladora” y se convierta en una realidad.