La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes por la noche, por mayoría de dos contra uno, mantener para las elecciones federales de 2027 el criterio de distribución de diputaciones plurinominales aplicado en 2024, por lo que las diputaciones de representación proporcional se otorgarán por lista de partido político y no por coalición.

El acuerdo general fue aprobado por unanimidad por los consejeros que integran la comisión, Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Castillo, pero este último se apartó con voto en contra del punto donde se asignan las plurinominales y presentó una propuesta alternativa, pero fue rechazada.

El anteproyecto será turnado al Consejo General para su discusión y votación este lunes 30 de noviembre.

Los partidos políticos de oposición ya acusaron al INE de mantener el criterio que permita una sobrerrepresentación a Morena el próximo año.