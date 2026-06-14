Mantiene la CNTE el 'no' a Ley del ISSSTE
Al reinstalar este sábado su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que mantendrá su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y acusó al gobierno federal de responder a las movilizaciones magisteriales con medidas de contención y acciones que calificó como represivas.
Durante el inicio de la sesión, dirigentes de la disidencia magisterial compararon el actual conflicto con las protestas registradas hace una década y sostuvieron que las condiciones que motivaron la movilización del magisterio siguen vigentes.
Señalaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México, el pasado 26 de mayo, se han registrado episodios de confrontación y una creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.