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Mantiene la CNTE el 'no' a Ley del ISSSTE

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EL UNIVERSAL
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Al reinstalar este sábado su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que mantendrá su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y acusó al gobierno federal de responder a las movilizaciones magisteriales con medidas de contención y acciones que calificó como represivas.

Durante el inicio de la sesión, dirigentes de la disidencia magisterial compararon el actual conflicto con las protestas registradas hace una década y sostuvieron que las condiciones que motivaron la movilización del magisterio siguen vigentes.

Señalaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México, el pasado 26 de mayo, se han registrado episodios de confrontación y una creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.

Escrito en: ley del issste CNTE ISSSTE, Nacional, reinstalar, contingentes

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