Marcha de la comunidad LGBTQ+ en Durango será 'roja' este 2026

El próximo sábado 20 de junio se llevará a cabo en Durango la decimoquinta marcha de la comunidad LGBTQ+, en la que esperan una participación de hasta 20 mil personas. Este año estará dedicada a las personas que viven con VIH y necesitan acceso a sus tratamientos.

Ezequiel García Torres, defensor de los derechos humanos de la comunidad, destacó la evolución que ha tenido esta marcha en Durango, pues ha pasado de 90 participantes en la primera edición a 15 mil en la última.

Dijo que este año se marchará de color rojo, debido a que es el color que representa a las personas que viven con VIH , ya que todavía persisten prejuicios y actos de discriminación.

Indicó que llegarán personas de otros municipios para participar y ser parte del contingente, a quienes se les brindará apoyo de alguna manera, pues para muchas no es fácil trasladarse.

FAMILIAS SE UNEN

“Quince años marchando se dice muy fácil, pero sin duda alguna ha sido un reto muy importante”, precisó Tadeo Campagne, integrante del Comité Organizador.

Explicó que algo muy importante es que las familias ya se dan la oportunidad de acompañar a los miembros de la comunidad; marchan junto a familiares y amigos, y eso debe destacarse.

“Creo que cada año ya no resulta una sorpresa que aumente la participación, porque cada día vemos una comunidad mucho más participativa, pero también una sociedad mucho más incluyente”.

Además, este año se sumará un contingente de madres buscadoras para acompañar la marcha y brindar visibilidad a su causa , con la que la comunidad se siente hermanada.

DETALLES DE ORGANIZACIÓN

Se espera que el contingente salga en punto de las 17:00 horas desde la intersección de la avenida 20 de Noviembre y Heroico Colegio Militar, frente a un canal de televisión local.

Avanzará por toda la avenida 20 de Noviembre hasta la calle Zaragoza y la marcha concluirá, por segundo año consecutivo, en la Plaza IV Centenario.

En la plaza se montará un espectáculo con talento LGBT local y alguna invitada de nivel nacional, además de otras actividades.

En esta ocasión, por primera vez se contará también con una feria de servicios, en la que participarán organizaciones, dependencias gubernamentales y la Casa Arcoíris. También habrá espacios para emprendedoras y emprendedores.

Asimismo, se trabajará en un tema importante: recaudar donaciones para la Casa Arcoíris, un proyecto que brinda respaldo a la comunidad LGBTQ+ de Durango.