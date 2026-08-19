¿Marilyn Cote saldrá de la cárcel? Nueve de sus 11 denunciantes le otorgan el perdón

Recordemos el caso de Marilyn Cote, una abogada que alcanzó notoriedad en noviembre de 2024. Se hacía pasar por psiquiatra y presumía una vida que no tenía mediante falsas cédulas profesionales, el uso de fotomontajes y perfiles de especialistas inexistentes.

Este caso se viralizó y generó preocupación entre la comunidad médica, ya que Cote construyó una identidad profesional falsa.

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¿Qué dice la defensa de Marilyn Cote?

La defensa de Cote consiguió acuerdos reparatorios con nueve de los 11 pacientes que inicialmente presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Esta información fue confirmada por Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía poblana, quien explicó que nueve denunciantes aceptaron una compensación económica y otorgaron el perdón.

Cabe destacar que Cote no obtendrá su libertad de manera inmediata, ya que dos de los denunciantes no alcanzaron ningún acuerdo, además de que existen procedimientos de carácter federal que continúan abiertos.

Acuerdos reparatorios para las víctimas

La defensa de la abogada alcanzó acuerdos con nueve de los 11 denunciantes, quienes habrían recibido atención psiquiátrica de una persona que no contaba con las acreditaciones necesarias. Las nueve personas aceptaron una reparación económica, mientras que las otras dos mantienen sus acusaciones.

“Hay un delito que es el federal. Nosotros con las víctimas hemos insistido en que no lleguen a acuerdos reparatorios con la responsable, pero nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas”, comentó Pastor Betancourt.

Mientras se resuelven los procesos, la abogada continuará privada de la libertad debido a los casos que todavía permanecen vigentes y a las investigaciones emprendidas por las autoridades federales.

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¿Marilyn Cote podría obtener su libertad luego de recibir el perdón?

El procedimiento federal está relacionado con presuntas violaciones a la Ley General de Salud y el suministro de narcóticos. Según la información proporcionada por la Fiscalía de Puebla, existen tres carpetas de investigación que permanecen abiertas y ya fueron judicializadas, por lo que el proceso legal contra Cote todavía tiene asuntos pendientes.

Serán las diferentes instancias judiciales las que determinen el futuro de Cote y las posibles consecuencias por los hechos que se le atribuyen; por ahora, permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil de Ciudad Serdán, Puebla.

¿Por qué fue detenida Marilyn Cote?

En noviembre de 2024 surgieron testimonios de pacientes que cuestionaron sus credenciales académicas para brindar atención como psiquiatra.

El caso adquirió notoriedad y comenzaron a conocerse más señalamientos sobre sus actividades dentro del consultorio. Algunos antiguos pacientes presentaron denuncias por haber recibido presuntos diagnósticos y recetas médicas apócrifas, asegurando que esto habría puesto en riesgo su salud.

Las autoridades sanitarias intervinieron en el consultorio donde ofrecía sus servicios y, como resultado, la Cofepris clausuró la clínica ‘Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote’.

Marilyn Cote operaba sin licencia sanitaria, sin personal certificado y presentaba irregularidades en su publicidad, elementos que dieron paso a las acciones legales de carácter federal.