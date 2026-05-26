Maru Campos suma otro citatorio: ahora por denuncia de Javier Corral por presunto secuestro

La tensión política alrededor de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sumó un nuevo capítulo, ahora no solo por el caso de los presuntos agentes extranjeros en operativos de seguridad, sino por una vieja confrontación con el exgobernador Javier Corral.

En menos de una semana, la mandataria panista fue llamada a comparecer ante distintas instancias. Primero, por el caso relacionado con la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua; y ahora, por una denuncia presentada por Corral, quien la señala por hechos relacionados con presunta privación de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

La denuncia de Javier Corral

El nuevo citatorio fue emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con lo reportado este martes 26 de mayo. La acusación está relacionada con el episodio ocurrido en agosto de 2024, cuando personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Javier Corral en el restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México.

En aquel momento, Corral era señalado por autoridades chihuahuenses por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos; sin embargo, la diligencia no se concretó luego de la intervención de autoridades capitalinas. A partir de ese episodio, el ahora senador de Morena promovió una denuncia contra Campos y contra quienes resultaran responsables.

Maru Campos acusa persecución política

Tras conocerse el nuevo citatorio, la gobernadora difundió un mensaje en el que afirmó que se busca reabrir un caso que, según ella, ya estaba cerrado. Además, sostuvo que las acciones en su contra no son hechos aislados, sino parte de una ofensiva política.

Campos señaló que primero se formalizó una solicitud de juicio político en su contra, después fue llamada a declarar ante el Ministerio Público Federal por el caso de agentes extranjeros, y ahora se le cita por la denuncia de Corral.

La mandataria aseguró que acudirá a los citatorios y que no se esconderá, pero acusó un uso faccioso de las instituciones. En su mensaje, también volvió a comparar su situación con la de otros actores políticos señalados recientemente, al afirmar que a algunos se les persigue y a otros se les protege.

El otro frente: el caso de los agentes de la CIA

Este nuevo citatorio ocurre mientras Campos también debe comparecer por el caso relacionado con un operativo de seguridad en Chihuahua en el que se denunció la presunta participación de agentes estadounidenses. La comparecencia ante la FGR fue programada para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, según la notificación difundida previamente.

La Secretaría de Gobernación había precisado que tanto Maru Campos como Rubén Rocha Moya fueron citados por la FGR en calidad de testigos, y negó que existiera un interés político detrás de los llamados ministeriales.

Un pleito que ya rebasó lo judicial

El caso no solo se mantiene en el terreno legal. En Chihuahua y a nivel nacional, el PAN ha acusado persecución política contra Campos, mientras que desde Morena se han impulsado acciones como la solicitud de juicio político por el caso de los presuntos agentes extranjeros.

Así, la gobernadora de Chihuahua enfrenta dos frentes abiertos al mismo tiempo: uno federal, relacionado con seguridad y cooperación extranjera; y otro en la Ciudad de México, derivado de la denuncia de Javier Corral por el episodio del restaurante Gin Gin.

Por ahora, Campos afirma que dará la cara ante las autoridades. Sin embargo, el cruce de citatorios, denuncias y acusaciones políticas mantiene el caso como uno de los conflictos más tensos entre una gobernadora de oposición y actores ligados al oficialismo nacional.