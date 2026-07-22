¡Más de 20 millones de firmas! Piden expulsar a Argentina de los Mundiales para siempre

Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026, pero parece que en el camino no solo perdió la oportunidad de levantar nuevamente la Copa: también dejó a millones de aficionados bastante molestos.

Una campaña digital denominada “Argentina Out” asegura haber reunido más de 23 millones de firmas procedentes de 170 países para exigir que la Albiceleste fuera expulsada del torneo, en medio de señalamientos sobre un supuesto trato favorable de los árbitros hacia el equipo y Lionel Messi.

La iniciativa cobró fuerza después del partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, en el que el conjunto sudamericano remontó una desventaja de dos goles para imponerse por 3-2.

Durante aquel encuentro se registraron varias decisiones polémicas, entre ellas un gol anulado a Egipto y reclamos por la manera en que se utilizó el videoarbitraje. Las inconformidades provocaron que en redes sociales comenzaran a circular teorías sobre un presunto interés de la FIFA por llevar a Messi y Argentina hasta la final.

“¿Por qué debería competir el resto del mundo cuando el ganador ya está decidido?”, cuestionaba la petición antes de solicitar que Argentina fuera retirada del Mundial.

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¿Realmente reunió 23 millones de firmas?

El sitio Argentina Out sostiene que la campaña superó los 23 millones de apoyos en menos de una semana. No obstante, la cifra debe tomarse con cautela: la petición fue alojada en una página independiente y no en una plataforma especializada como Change.org.

Además, no existe una auditoría pública que permita confirmar que cada registro corresponde a una persona diferente. Por lo tanto, los 23 millones representan el número reportado por los responsables del portal, no una cantidad verificada oficialmente.

Tampoco es correcto afirmar que la campaña buscaba expulsar a Argentina de los Mundiales “para siempre”. El llamado original estaba dirigido a retirar a la Selección del torneo de 2026 y no existe información de que la FIFA haya considerado formalmente esa exigencia.

España terminó el trabajo

La campaña cerró después de que España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra y conquistó su segunda Copa del Mundo. Tras el resultado, el portal cambió su mensaje por uno mucho más directo: “La FIFA nos ignoró, pero España cumplió. Gracias, España”.

La derrota tampoco apagó la polémica. Al finalizar el encuentro, se produjo una confrontación entre jugadores de ambas selecciones, por la cual la FIFA abrió una investigación disciplinaria, de acuerdo con Reuters.

Así, Argentina terminó el Mundial sin el bicampeonato y bajo una lluvia de críticas. La campaña difícilmente conseguirá borrarla de futuras Copas del Mundo, pero sí dejó claro algo: la Albiceleste llegó hasta el último partido… aunque no precisamente acompañada por el cariño del resto del planeta.