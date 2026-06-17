Más empresarios desairan a la Feria de Durango

Tampoco los miembros del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) contemplan la renta de espacios este año en la Feria de Durango, informó su presidenta Karen Rivas Santillán.

Explicó que solamente unos cuantos están buscando espacios en lo individual, pero fuera del Centro de Convenciones, ya que la mayoría no considera que sea algo redituable para sus negocios, por los costos elevados.

"Desconozco los precios de este año, pero sí sé que son elevados y que sí tienen que tener una muy buena planeación para que les salga de verdad el negocio, porque se les puede ir todo simplemente en la renta y, pues, quedar ahora sí que tablas", mencionó.

Expuso que la mayoría de quienes se instalaban anteriormente lo hacían con la visión de posicionar la imagen de sus negocios y no tanto pensando en vender sus productos o servicios, ya que es difícil que esto ocurra en la Feria.

NO SON LOS ÚNICOS

Este año los empresarios locales no participarán en la "Exponencial" de la Feria de Durango, que anteriormente se instalaba en la zona del pabellón industrial, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

"No participaremos como Exponencial dentro de las instalaciones de la Feria, vamos a cambiar un poquito el modelo de negocio de los empresarios, dentro de algunos meses más, agosto y septiembre, vamos a presentar un Networking donde tengamos a todas las empresas de la Cámara presentando sus productos, sus servicios, sus negocios. Porque creo que el reto de 2026 debe de ser ese: fortalecer el mercado interno", manifestó.

Por lo que dijo que ahora se buscará fortalecer esta colaboración entre los mismos empresarios.