Mazzucato y la realidad mexicana

Mariana Mazzucato, prestigiada economista italoestadounidense, es, entre otras cosas, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London. La presidenta Sheinbaum basó su plan de gobierno, al menos la parte relacionada con el desarrollo económico, a lo planteado por la también asesora internacional en su libro "El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado". Adicionalmente a esto, el gobierno mexicano la contrató para que hiciera un análisis del Plan México. Los resultados de este estudio han mostrado, entre otras cosas, lo complejo que resultará que nuestra nación pueda crecer su economía debido a factores que el propio Estado se ha encargado en dinamitar.

Desde el pasado mes de julio se conoció el reporte elaborado por Mazzucato y su colega, Lara Merling, "State Transformation for Plan México". De entrada, las autoras establecen que el Plan "tiene la dirección correcta" y proponen organizar esta política pública a través de la economía de "misión", que es un modelo donde el Estado y el sector privado colaboran para resolver grandes problemas sociales y tecnológicos, usando metas claras e inspiradoras.

En otro de sus libros, "Misión economía: Una guía para cambiar el capitalismo", Mazzucato sostiene que, para resolver las crisis a las que nos enfrentamos, debemos ser innovadores. Pone como ejemplo la misión Apolo. Llegar a la Luna fue un extraordinario logro que requirió nuevas formas de colaboración entre los sectores público y privado, un altísimo nivel de compromiso y coordinación y la aceptación de riesgos y gastos muy elevados para alcanzar una meta a largo plazo: poner al primer hombre en la luna.

Regresando al informe sobre el Plan México, que realizó la también catedrática, enfatiza en la necesidad de contar con un Estado emprendedor que no solo corrija las fallas del mercado sino que además cuente con "capacidades dinámicas" y un fortalecido brazo técnico. En esta parte entraría en una discrepancia en relación a la 4T: en este modelo no entra lo de la austeridad republicana porque recortar la capacidad técnica del Estado no lo imposibilita de poder negociar de igual a igual con las multinacionales.

Pero sin lugar a dudas la idea central de la economista parece que llega tarde. El llamado primer piso de la 4T se encargó de debilitar o erosionar las condiciones necesarias para poder dar cumplimiento a este esfuerzo, como son órganos reguladores, mecanismos técnicos, espacios de certidumbre institucional. Si anteriormente contábamos con un Estado de derecho con muchas fallas, pero que era funcional o al menos generaba confianza al inversionista nacional y extranjero para invertir. Se contaba con un marco jurídico estable.

Si la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX resultó un duro golpe a la confianza para los inversionistas que vieron cómo los planes se pueden cancelar por un capricho ideológico, la pretendida reforma al Poder Judicional fortaleció la incertidumbre jurídica.

En síntesis, si el gobierno mexicano pretende seguir como hoja de ruta los postulados y recomendaciones de Mazzucato deberá de corregir errores y reconstruir confianza y credibilidad en el Estado.

El crecimiento económico no se logrará solo con buenas intenciones.

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