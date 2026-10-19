'Me canso ganso que vamos a modernizar el sistema de salud'

Ante quejas de desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y retraso en trámites para solicitar insumos, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió -al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador-, a modernizar todo el sistema de salud en México y agilizar procesos con la ayuda de un equipo de trabajo integrado por estudiantes mexicanos, por lo que rechazó contratar empresas privadas para el proyecto.

"Como decía el presidente López Obrador: 'Me canso ganso' que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución, nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo.

De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea (...) Lo voy a ir informando y voy a consultar con los médicos, con las enfermeras para que me digan si es cierto, no es cierto y cómo vamos avanzando".