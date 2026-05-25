'Me estafaron': Funcionario de Chihuahua ligado a empresa sancionada por nexos con Cártel de Sinaloa

El pasado 20 de mayo, un nuevo informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la sanción contra al menos 14 personas y dos empresas, las cuales están vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Dichos nombres comenzaron a difundirse en varios medios nacionales e internacionales, pues la información destaca que los involucrados mantienen actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Entre las empresas señaladas se encuentra Grupo Especial Mamba Negra, la cual ha sido vinculada a un funcionario de seguridad de Chihuahua y quien ha asegurado que "lo estafaron" tras ser socio y representante legal de este negocio.

La información comenzó a circular luego de que se consultara el Registro Público de Comercio, en donde se informa que Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de ese estado, ingresó formalmente como socio de la compañía en febrero de 2022 mediante una cesión onerosa de acciones que realizó Jesús Aldredo Orozco Beltrán, fundador de la empresa.

También, la documentación mercantil dice que este funcionario estatal asumió funciones como presidente del Consejo de Gerentes de la empresa, así como facultades para administrar y dirigir operaciones de la sociedad.

Fernández Acosta tiene una participación accionaria de 19 por ciento de la capital social de la compañía , sin embargo, ha declaradó que fue engañado y sostuvo que desconocía las presuntas actividades vinculadas con una organización criminal.

De acuerdo a información de El Universal, el funcionario chihuahuense emitió respuesta sobre esto, pero de manera difusa y contradictoria, pues primero alegó no acordarse de los detalles dado el tiempo que había pasado.

"A mí me la pasaron (Grupo Mamba Negra) como si fuera una empresa de seguridad, pero me estafaron", dijo en la entrevista que le realizó este medio.

Ahí mismo añadió que hace años le presentaron a un hombre llamado Alfredo Orozco en Chihuahua, que coincide con otra de las personas de la lista, y que le dijeron que "podía trabajar" con él porque conocía a personas de una empresa dedicada a la seguridad.

Entonces lo habría vinculado a esa compañía sancionada, de la que admitió haber aceptado fungir como representante legal.

"El que a mí me vendió (Alfredo Orozco), bueno, el que supuestamente se asociaba conmigo, es un cuate (que) yo creo que salió por malas mañas de aquí en Chihuahua. He tratado de comunicarme con él y nunca me contesta. Yo me imagino que está en Estados Unidos", dijo Fernández Acosta en la entrevista.

Agregó que buscó "darse de baja" a través de un notario, pero no pudo debido a que se requería la presencia de todos los socios, que en su mayoría están en la lista difundida por el Departamento del Tesoro.

El funcionario de seguridad precisoó que desconoce los vínculos de la empresa con el Cárte de Sinaloa y dijo que no conoce a Liliana Orozco Romero, una mujer que presuntamente es prestanombres de Alfredo , de acuerdo a lo que revelaron autoridades de estados Unidos.

Cabe mencionar que, tras consutar la Plataforma Nacional de Transparencia, Ricardo no tienen ninguna de estas empresas en sus últimas declaraciones patrimoniales desde 2021, aunque si hay ingresos por una empresa que rigistró como "Productora Agrícola".

Dicho negocio le habría dejado ingresos por 29 millones 700 mil pesos, en ese mismo año , Fernández Acosta reportó un ingreso anual neto de 372 millones 96 mil 446 pesos, de los cuales solo 190 millones 356 mil 446 pesos fueron de su percpeción anual por su cargo público.

¿Quién es Ricardo Fernández Acosta?

Ricardo Fernández Acosta es General de División Diplomado de Estado Mayor y cuenta con experiencia en el ámbito militar y de seguridad pública. Ha ocupado cargos como comandante de la 5ª Zona Militar en Chihuahua, director de Policía Vial y director de Asuntos Estratégicos en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Actualmente, se desempeña como encargado del despacho del Sistema Penitenciario de Chihuahua, cargo al que fue designado en 2023 por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez.