¿Me pueden mandar a la cárcel si me llevo una conchita de la playa?, esto dice la ley en México

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas personas aprovechan para visitar las playas y regresar a casa con algún recuerdo: fotografías, artesanías y, en ocasiones, un poco de arena, una concha o hasta un fragmento de coral. Sin embargo, tomar elementos naturales podría ocasionar problemas con las autoridades.

¿Esto significa que llevar una conchita vacía en la maleta conduce automáticamente a prisión? No necesariamente. La sanción depende de qué se retiró, su procedencia, la especie a la que pertenece y si fue extraída de un Área Natural Protegida.

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La Ley General de Vida Silvestre considera como “colecta” la extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre de su hábitat. Además, establece que el aprovechamiento extractivo requiere una autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El asunto se vuelve más serio cuando se trata de corales, estrellas de mar, organismos vivos, especies protegidas o conchas pertenecientes a animales sujetos a regulación, como el caracol rosado. También existen restricciones específicas dentro de parques nacionales, reservas de la biosfera y zonas arrecifales.

¿Cuándo podría haber una pena de cárcel?

El artículo 420 del Código Penal Federal contempla penas de uno a nueve años de prisión y multas para quien capture, posea, transporte, acopie, introduzca o extraiga del país ejemplares, productos o subproductos de especies acuáticas declaradas en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial.

La misma disposición sanciona a quien dañe arrecifes, por lo que desprender un pedazo de coral para guardarlo como recuerdo no debe verse como una travesura turística. Las consecuencias pueden agravarse cuando la conducta ocurre dentro de un Área Natural Protegida.

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No obstante, afirmar que cualquier persona será encarcelada por guardar una concha común encontrada en la arena resulta impreciso. Para que se configure un delito, deben analizarse las características del objeto, su origen y las circunstancias en las que fue obtenido. En otros casos podrían aplicarse medidas administrativas, como el aseguramiento o decomiso del material y una multa.

En destinos como Cozumel, donde existen ecosistemas protegidos y zonas arrecifales, las restricciones pueden ser todavía mayores. Sus programas de manejo buscan impedir la extracción de organismos marinos y elementos naturales.

Por eso, antes de llenar la maleta con arena, conchas, coral o estrellas de mar, lo más seguro es dejarlos donde están. En estas vacaciones, el mejor recuerdo de la playa sigue siendo una fotografía: ocupa menos espacio y no provoca una visita inesperada de la Profepa.

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