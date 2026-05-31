Medio ambiente o inversión Historias de la creación del mundo La reforma electoral en Durango

Cnerito, muchacho adolescente, veía en la tele con su amigo un canal porno. Le comentó, preocupado, al compañero: "Mi mamá me dijo que si veo estas cosas me convertiré en estatua de piedra. Ha de ser cierto: ya estoy empezando a endurecerme". El señor preguntó en la librería: "¿Tienen el libro 'El matrimonio perfecto'?". "Sí -contestó el encargado-.. Búsquelo en el estante de literatura de ficción".

Don Maturino llegó a su casa en horas de la madrugada. Su esposa le informó: "Anoche un hombre entró a la recámara. En la oscuridad se metió en la cama y me hizo el amor. Al principio sospeché que no eras tú. Cuando repitió supe con seguridad que no eras tú".

Después de ver la cuenta que le presentaron en el Restaurante Joddo el cliente llamó al dueño del establecimiento y le dijo: "¿No le harás un descuento a un colega?". Preguntó a su vez el otro: "¿Eres restaurantero?". "No -replicó el tipo-. Soy ladrón". A la mañana siguiente de la noche de bodas el recién casado se sorprendió al ver que su desposada había ido a la cocina del hotel y regresó a la suite nupcial trayendo una canasta llena de zanahorias. La chica le explicó esa peregrina acción: "Quiero ver si también comes como conejo".

Don Chinguetas es un marido que no se resigna a serlo. Pese a estar unido a su mujer tanto por los lazos civiles como por los eclesiásticos insiste en seguir llevando vida de soltero. La otra noche se corrió una parranda etílica y erótica, y volvió al domicilio conyugal cuando el sol asomaba ya sus reales pompas por los claros balcones del oriente.

El disipado esposo venía oliendo a chínguere barato y a jabón chiquito, además de traer el cuello de la camisa decorado con visibles manchas de lápiz labial. Su señora lo recibió hecha un basilisco. Le dijo furiosa: "¿Cómo puedes mirarme a la cara?". "Mujer -respondió don Chinguetas con un suspiro de resignación-. A todo se acostumbra uno". El buen Dios y San Pedro estaban jugando una partidita de póquer en el Cielo. De algún modo tienen que entretener la eternidad. Al apóstol de las llaves le tocó una mano con cuatro ases. Se puso feliz, pues habían apostado 100 denarios. Ya iba a recoger el dinero cuando Diosito le mostró sus cartas: quintilla de ases. "Señor -masculló San Pedro, rencoroso-. Como milagro es muy bueno, pero como póquer es una chingadera".

Camalina estrenó coche del año. Explicó: "Es que me saqué la lotería". Poco después lució un anillo de brillantes. "Es que otra vez me saqué la lotería". En eso se cayó de sentón. Le dijo una amiga: "Ojalá no te hayas lastimado el billete de lotería". David Sohn, misionero, fue a llevarles la buena nueva a los paganos de Pago Pago.

La buena nueva consistió en decirles que todo lo que hacían -bailar, cantar, comer bien, follar alegremente- era pecado; les esperaban las llamas del infierno. Tras de infligirles un sermón de una hora y media que los nativos oyeron con curiosidad porque pensaron que el predicador estaba loco, procedió a bautizarlos, y luego unió a las parejas con el vínculo del matrimonio religioso, pues les hizo saber que todos vivían en amasiato, ya que no estaban casados por la Iglesia.

Al final del prolongado rito -duró hasta bien entrada la noche-, y tras de que la esposa del pastor cantó, acompañándose ella misma en un armonio, los himnos "Rock of ages", "Amazing grace" y Oh, what friend we have in Jesus" -también pensaron los aborígenes que la mujer estaba loca-, el reverendo le preguntó a uno de los isleños qué le había parecido el oficio divino. Declaró el hombre: "Lo que más me gustó fue lo del matrimonio. Todos agarramos vieja nueva".

FIN.

On la densa agenda electoral de nuestro país, pasó casi desapercibida la reforma que se acaba de aprobar a nivel local. A pocas horas de que venciera el plazo constitucional, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las modificaciones para armonizar el marco legal duranguense con los recientes decretos federales en materia de austeridad y rediseño institucional. Era una tarea obligada, pero su contenido final fue más allá del simple ajuste técnico. Vamos por partes.

El primer eje reduce la integración de los cabildos municipales. El municipio de Durango pasará de 17 a 15 regidurías; mientras que, al final de cuentas, los demás ayuntamientos se mantendrán igual, este ajuste aplicará formalmente a partir de 2028.

Otros cambios relevantes son la disminución de la edad mínima para aspirar a cargos municipales, que baja de 21 a 18 años, y la incorporación de estrictos candados de integridad. Con esto, queda inhabilitada cualquier persona con sentencia firme por delitos intencionales, actos de corrupción o violencia política de género, así como quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Se incorpora a la legislación estatal la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos, junto con una rigurosa norma antinepotismo que impedirá postularse al mismo cargo a familiares directos; ambas reglas con vigencia hacia el año 2030.

A esto se suma el principio de austeridad: ninguna consejería del IEPC ni magistratura electoral podrá percibir ingresos iguales o superiores a los de la gubernatura, eliminando además la posibilidad de contratar con recursos públicos seguros privados, cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la inclusión del principio de alternancia de género para la gubernatura, pero con una aplicación diferida. Para el proceso inmediato de 2028, los partidos políticos determinarán libremente el género de sus candidaturas, por lo que la alternancia obligatoria regirá formalmente hasta la elección de 2034, dejando la responsabilidad a la siguiente legislatura local de emitir las reglas secundarias específicas.

De igual manera, resulta sumamente relevante la drástica reducción en la duración de las campañas: la contienda por la gubernatura se acorta a 50 días y las diputaciones locales a solo 35 días.

Para un sector, este ajuste abona a disminuir el evidente hartazgo ciudadano y a aligerar el elevado costo de los procesos electorales. No obstante, para otros analistas, tiempos tan recortados pueden incidir negativamente en la calidad, la difusión y la construcción de un voto verdaderamente razonado e informado. Menos días implican, inevitablemente, menos espacio para el contraste profundo de propuestas.

Por último, es indispensable mencionar el papel del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), quien presentó oportunamente una iniciativa integral con ejes técnicos bien definidos; sin embargo, el Congreso local solo retomó de forma parcial los ajustes a las candidaturas comunes.

Quedaron fuera del dictamen propuestas operativas de gran relevancia que buscaban hacer las elecciones más eficientes y menos costosas, como el rediseño para descentralizar los cómputos de gubernatura y evitar el traslado de paquetes hacia las cabeceras distritales.

La velocidad y el consenso legislativo son una virtud frente al reloj constitucional, pero la eficacia de nuestra democracia también requiere de un soporte técnico meticuloso. ¿En algún momento se podrá rescatar la agenda operativa que el IEPC dejó sobre la mesa?

X: @omarortegasoria