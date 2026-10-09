Menor de 14 años denuncia presuntos abusos sexuales tras intentar regalar a su bebé en Durango

Una adolescente de 14 años de edad, quien presuntamente es víctima de abuso sexual, se acercó a una mujer para manifestarle su intención de entregar a su bebé de aproximadamente seis meses de edad, situación que fue reportada a las autoridades en la ciudad de Durango.

El caso fue dado a conocer durante la tarde del jueves 8 de octubre, alrededor de las 17:00 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades, luego de que la menor le relatara una serie de situaciones que presuntamente estaba viviendo.

De acuerdo con la información proporcionada, la adolescente se había acercado a la reportante desde el miércoles 7 de octubre, para comentarle que quería regalarle a su bebé, sin que se precisaran los motivos por los cuales buscaba desprenderse del pequeño.

Durante la conversación, la menor también habría revelado que era llevada a un domicilio, donde presuntamente la obligaban a mantener relaciones sexuales con un joven de 19 años de edad , situación que generó preocupación en la mujer que escuchó su relato.

El domicilio señalado en el reporte se encuentra en la calle Francisco I. Madero, de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la capital duranguense, lugar que fue mencionado como referencia de los presuntos hechos denunciados.

Ante la gravedad de lo manifestado por la adolescente, se realizó el reporte correspondiente para conocimiento de las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la situación de la menor y su bebé, por lo que investigan el hecho, con el afán de determinar las posibles responsabilidades.