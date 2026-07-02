Mexicanos prefieren perder su número antes que registrar su celular

A unos días de que se ampliara el plazo para el registro obligatorio de líneas celulares en México, la desconfianza de los usuarios volvió a colocarse en el centro del debate.

Aunque el trámite fue planteado como una medida para combatir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos, millones de personas todavía no han vinculado su número celular con su identidad, principalmente por temor al uso que pueda darse a su información personal.

De acuerdo con una encuesta de Research Land, difundida por Forbes México, cuatro de cada 10 personas consideran que el mayor riesgo de registrar su celular es que una base de datos sea vulnerada por hackers. Además, 47 por ciento de los encuestados dijo que estaría dispuesto a perder su número telefónico antes que compartir sus datos personales para completar el registro.

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El mismo estudio señala que 42 por ciento sí haría el trámite por necesidad, principalmente por depender de su línea para comunicarse, trabajar o realizar actividades cotidianas. En contraste, 20 por ciento manifestó preocupación por una posible vigilancia o control del Gobierno, mientras que 11 por ciento aseguró no tener ninguna inquietud sobre el manejo de sus datos.

¿Por qué no quieren registrar su línea?

El principal motivo no parece ser el rechazo al trámite en sí, sino la falta de confianza en el resguardo de la información.

La encuesta refleja que una parte importante de los usuarios teme que sus datos personales terminen expuestos, sean utilizados para fraudes o caigan en manos de ciberdelincuentes. En un país donde las llamadas de extorsión, los mensajes fraudulentos y la filtración de bases de datos se han vuelto problemas frecuentes, el registro de celulares ha generado dudas entre la población.

También hay preocupación por el posible uso gubernamental de la información. Aunque las autoridades han insistido en que no se creará una base única en manos del Gobierno y que el registro queda bajo responsabilidad de las compañías telefónicas, una parte de los usuarios mantiene reservas sobre el alcance de la medida.

¿Cuántas líneas ya se registraron?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que, hasta el último corte oficial, se habían vinculado 63 millones de líneas celulares en el país: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago.

El avance sigue siendo parcial. Si se toma como referencia el reporte de la CRT de abril, que ubicó en 144.5 millones el número de líneas celulares activas en México, el registro ronda 43.5 por ciento del total nacional.

Esto significa que más de la mitad de las líneas aún no habrían completado el proceso, pese a que el plazo original vencía el 30 de junio de 2026.

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Cambian fecha límite: estas son las nuevas fechas

Originalmente, el límite para registrar las líneas celulares vencía el 30 de junio de 2026. Sin embargo, ante el lento avance del padrón, la CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones confirmaron una prórroga para las líneas de prepago, con un calendario escalonado según el último dígito del número telefónico.

Las nuevas fechas quedaron así:

Último dígito del número Fecha límite 0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

Con este ajuste, el registro ya no vencerá el mismo día para todos los usuarios de prepago. Cada línea tendrá una fecha límite distinta, dependiendo de la terminación del número celular.

¿Qué pasa si no registras tu celular?

De acuerdo con la información oficial, las líneas que no sean registradas dentro del plazo correspondiente podrán ser suspendidas. Tras vencerse la fecha límite, las compañías telefónicas tendrían un periodo de 72 horas para suspender el servicio de las líneas no vinculadas.

Durante la suspensión, el número quedaría limitado a llamadas de emergencia, atención ciudadana y comunicación con la compañía telefónica. Una vez que el usuario complete el registro, se restablecerían llamadas, mensajes y datos móviles.

El trámite puede hacerse en línea o de forma presencial con la compañía telefónica. Para personas físicas, la línea debe quedar asociada a la CURP; para personas morales, al RFC. La CRT ha señalado que el proceso está a cargo de las empresas de telefonía y que el Gobierno no tendrá acceso directo a esas bases de datos, salvo en casos relacionados con investigaciones de delitos.

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Registro obligatorio, pero con dudas abiertas

El registro de líneas celulares inició el 9 de enero de 2026 y busca que cada número móvil en México esté asociado a una persona física o moral. La medida fue presentada como una herramienta para reducir el uso de líneas anónimas en delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual.

Sin embargo, la resistencia ciudadana muestra que el reto no es únicamente técnico. Para millones de usuarios, el problema de fondo es la confianza: quién tendrá sus datos, cómo serán protegidos y qué garantías existen para evitar filtraciones, abusos o usos indebidos.

La prórroga da más tiempo para completar el trámite, pero no resuelve por sí sola la preocupación que ya reflejan las encuestas: muchos mexicanos prefieren arriesgarse a perder su línea antes que entregar información personal sin sentirse plenamente seguros.