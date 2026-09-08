México, con mal papel en prueba PISA 2022

EL UNIVERSAL

México llegó a PISA 2022 con resultados menores en matemáticas, comprensión lectora y ciencias respecto de 2018, y se ubicó entre los tres países de la OCDE con menor desempeño promedio, destacó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en una publicación en X.

La gráfica difundida por el organismo, que reúne los puntajes mexicanos entre 2003 y 2022, muestra que los avances registrados en las primeras ediciones no se sostuvieron. Matemáticas presenta la caída más pronunciada al cierre de la serie, mientras que comprensión lectora acumula descensos desde 2009.

"Los resultados de México en PISA muestran una tendencia a la baja", señala el encabezado de la imagen, elaborada por el IMCO.