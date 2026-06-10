México duplica a 596 mdd su seguro para catásfrofes

EFE

El Gobierno de México renovó el Seguro para Catástrofes 2026-2027 y duplicó su suma asegurada a 10 mil 400 millones de pesos (596.7 millones de dólares), en un contexto de mayores pérdidas por fenómenos hidrometeorológicos en 2025.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que el instrumento busca ampliar la capacidad del Estado para proteger el patrimonio público y atender de forma oportuna a la población afectada por desastres naturales.

La cobertura tendrá vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y abarcará todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

El seguro, detalló Hacienda, se compone de un Fondo de Administración de Pérdidas por 400 millones de pesos (22.9 millones de dólares) y un seguro paramétrico de 10.000 millones de pesos (573,8 millones de dólares), diseñado para activar una respuesta financiera ante catástrofes de alta severidad.

La aseguradora será la firma paraestatal de seguros Agroasemex, S.A.

Hacienda señaló que esta póliza forma parte de una estrategia más amplia de gestión de riesgos que incluye los seguros patrimoniales de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.