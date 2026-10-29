México, epicentro del caos: bloqueos, violencia y corrupción

La respuesta de los cárteles mexicanos no se hizo esperar. La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera dio inicio a uno de los acontecimientos más violentos y más peligrosos de la época moderna. Veinte estados del país reportaron violencia, narcobloqueos, quema de unidades de transporte, camiones de pasajeros, liberación de reos, incendios a sucursales del Banco del Bienestar y disparos frente a la población civil. Las imágenes fueron más que elocuentes, miles de personas buscando refugio. A ello se agregaron saqueos a todo tipo de negocios, que por igual vieron afectadas sus finanzas y actuar de grupos así fueron sus verdaderos rostros, siempre en las sombras por intereses, y verdugos por inclinación, desde luego los líderes ya estaban prisioneros de su propia ambición. La estrategia de abrazos y no balazos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fué un rotundo fracaso, trituró lo que debería juzgar, las protecciones al más alto nivel no hicieron mejor al monstruo, por el contrario, le dieron alas para engrandecer sus operaciones y su fortuna.

Reflexionemos de la otra parte, en aquel operativo apoyado por los Estados Unidos el Ejército Mexicano demostró la esencia de su vocación, el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo detalló la crueldad de aquellos momentos con detalle.

Mención Especial y Reconocimiento a la jefa de estado Claudia Sheinbaum, quien como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas demostró el inicio de un liderazgo diferente para nuestro país que no continuó.

Desde luego, no hay seguridad, pero las circunstancias son diferentes a otras épocas con los Estados Unidos, cito por ejemplo, la enmienda 187 presentada por el Gobernador de California Peter Wilson, la cual atentaba contra los trabajadores indocumentados.

El Proyecto de ley dejaría sin educación y atención social a miles de compatriotas, que ya eran víctimas de ataques por el problema de migración y la seguridad política de los Estados Unidos, nada que ver con lo que vivimos hoy.

Le correspondió al Presidente Clinton fortalecer su liderazgo al hacer un análisis histórico de la relación política de México y su viabilidad con Estados Unidos. Clinton consideró que ese proyecto estaba desarticulado y aislado del bien común, fue posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio que la represión se endureció en una forma impresionante, se colocaron mejores y más sofisticados equipos a lo largo de la frontera, se implementaron dispositivos de alta fidelidad sensorial, rayos infrarrojos, se construyó el muro en el primer periodo de Donald Trump y en los últimos sexenios, ya no era la enmienda 187 si no el fentanilo los cárteles de la droga, la corrupción y la impunidad de políticos mexicanos que durante años afectaron la seguridad de Estados Unidos no han concluido, si bien la Presidenta presentó cifras de la disminución de la violencia, el fin de semana fueron bloqueadas las carreteras del país por transportistas que exigen solución a sus demandas. Aún no concluye el conflicto con el personal del IMSS que ha rechazado la propuesta del gobierno y desde luego los casos de corrupción y los enfrentamientos internos por el arranque de las campañas.

En mi opinión, la solución no es un as bajo la manga ni un tablero de ajedrez, son conflictos que necesitan tiempo y el apoyo de verdaderos expertos y desde luego de los partidos de oposición de lo contrario sigue faltando voluntad política.