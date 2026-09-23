México, epicentro del narcotráfico: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de ser "el epicentro" del narcotráfico y exigió al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum "recuperar el control" de su territorio.

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (unos 3.220 kilómetros) con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró durante la Asamblea General de la ONU.

No obstante, Trump agregó convencido que "la seguridad y la protección llegarán a México" y se dijo orgulloso de tener "una muy buena relación" con el Gobierno de México.

"Hemos logrado grandes avances, avances muy importantes, con México. Ellos tampoco quieren a los carteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor y más seguro", expresó.

Trump suele denunciar que los carteles tienen el control del territorio mexicano y presiona al Gobierno mexicano para que permita operaciones estadounidenses contra el narcotráfico dentro de territorio mexicano, algo a lo que se opone Shienbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que México es el "epicentro de la violencia de los cárteles", son graves, pero no deben preocuparnos porque forman parte del estilo de ese mandatario, sostuvo el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda.

En entrevista de medios, calificó las expresiones de Trump como una acusación grave, particularmente por haber sido pronunciadas ante la ONU. Sin embargo, acotó que los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar declaraciones de esta naturaleza.

[MUNDO 7A]