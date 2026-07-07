México pedirá al FBI que confirme si participó en detención de 'El Mayo' Zambada

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó este martes que se ha pedido que la FGR solicite formalmente al FBI más información sobre su posible participación en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán , en julio de 2024.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller indicó que también se ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos sobre cómo fue que el avión en donde se trasladaron estos dos narcotraficantes se prestó para exhibirse en el Museo del Aire War Eagles de Santa Teresa, Nuevo México .

"Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer a los medios de comunicación", informó.

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Embajada de Estados Unidos ren México ha aportado información

Roberto Velasco también comentó que la embajada estadounidense ya ha aportado algunos elementos de información sobre este caso.