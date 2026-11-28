Ciudad de México

El Gobierno de México presentó una queja formal ante Estados Unidos por la apertura en el país de canales de comunicación de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) para recibir denuncias sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, informó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Se comunicó el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador en México haciendo una queja formal de esta situación. Y el embajador dijo que lo iba a revisar", señaló la mandataria. Explicó que la gestión diplomática responde a la obligación constitucional de defender la soberanía mexicana y reiteró que la cooperación bilateral no debe traducirse en actos de subordinación.

"Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación", sostuvo. La queja se produce después de que el director de la DEA, Terry Cole, difundiera esta semana en la red social X cuatro vías para recibir información anónima y confidencial sobre el Cártel de Sinaloa a través de WhatsApp.

[MÉXICO 2A]