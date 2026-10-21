¿México rechazó el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas?: Esto dijo la Segob

El Gobierno de México ha generado controversia por parte de organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos, las cuales han cuestionado la situación de las desapariciones en territorio nacional.

De acuerdo con el medio de comunicación El Universal, Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaría de Gobernación de México, ya habría mostrado una postura ante el posicionamiento fijado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿México rechazó el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas?

El Gobierno de México expresó su rechazo a la interpretación realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) respecto a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Por lo que la Secretaría de Gobernación, por medio de Rosa Icela Rodríguez, respaldó el posicionamiento fijado por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, donde el funcionario Medina Padilla defendió las estrategias institucionales emprendidas para combatir esta problemática en el país.

¿Qué se mencionó ante la ONU sobre las desapariciones forzadas en México?

Durante la sesión del organismo internacional, la delegación mexicana sostuvo que el Estado no consiente ni tolera las desapariciones forzadas e indicó que el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los servicios periciales y las fiscalías son la ruta para llevar a cabo las operaciones correspondientes a este tema.

Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó el rechazo oficial a que la situación de las desapariciones en territorio nacional sea llevada a una consideración internacional más amplia bajo los mecanismos extraordinarios del tratado internacional.

¿Qué establece el artículo 34 de la Convención Internacional de la ONU?

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual preside Juan Pablo Albán, planteó la posibilidad de recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional. Este mecanismo faculta al Comité a llevar un tema ante la Asamblea General de la ONU si recibe información fehaciente que indique que la práctica de la desaparición forzada se efectúa de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte.

Por lo que, a pesar de que el órgano de experto de la ONU reconoció los esfuerzos desplegados por las autoridades mexicanas, en los cuales destacan las más de 16 mil personas localizadas, la operación continúa, la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así como la cooperación internacional, el organismo internacional advirtió sobre la persistencia de problemas estructurales.

Que, de acuerdo a la postura del Comité, aplicar este procedimiento representa una oportunidad para movilizar la ayuda de la comunidad internacional, y a la vez impulsar esquemas extraordinarios de asistencia en favor de las víctimas. Mismo que el Gobierno de México no consintió la consideración de que esta problemática tenga un carácter sistemático o que sea promovida por el Estado y a su vez defendió los canales bilaterales y multilaterales vigentes.