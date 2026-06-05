Nacional

México, sin 'comunicación oficial' sobre retiro de visas

EFE
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El canciller mexicano, Roberto Velasco, aseguró este jueves que "no tiene comunicación oficial ni extraoficial" de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a dos gobernadores mexicanos, en medio de las crecientes tensiones bilaterales.

Los señalados son los gobernadores de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villareal, respectivamente, quienes el miércoles negaron la información de que Estados Unidos. les haya retirado la visa, ante una presunta investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, como publicó el diario Los Angeles Times.

"No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial. No es un tema del que haya alguna comunicación por parte del Gobierno de Estados Unidos", dijo Velasco durante una conferencia de prensa junto con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la sede de la Cancillería en Ciudad de México.

Escrito en: Estados, comunicación, retiro, haya

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas