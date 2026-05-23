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México y la UE relanzan alianza

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EFE
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México y la Unión Europea (UE) acordaron este viernes relanzar su asociación estratégica con una agenda ampliada en comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación política, al concluir la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

En una declaración conjunta, ambas partes calificaron el encuentro como "un nuevo capítulo" de la relación bilateral, en un contexto de "creciente turbulencia" global, y refrendaron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y un orden basado en reglas.

Entre los principales anuncios estuvo la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE, junto con un Acuerdo Comercial Interino, instrumentos con los que buscan profundizar el diálogo político y aumentar los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación.

Según el documento, el comercio bilateral entre ambas partes se ha cuadruplicado desde la entrada en vigor del acuerdo original en 2000.

La declaración también contempla una agenda de inversiones alineada con la estrategia europea "Global Gateway" y el llamado Plan México, enfocada en infraestructura, transporte sostenible, transición energética, salud, economía digital y cadenas de suministro resilientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: México EU acuerdo México, agenda, Acuerdo, partes

               

                
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