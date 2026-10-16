'Mi Perro Cono' se suma a las presentaciones escénicas del Festival Revueltas 2026

Como parte de las actividades del Festival Revueltas 2026, se presentó la puesta en escena “Mi Perro Cono”, de la compañía Espejo de Hueso, con funciones en la capital duranguense y en el municipio de Nuevo Ideal.

Dirigida a niñas y niños de 10 años en adelante, la obra sigue a Hugo, quien regresa a la casa de su infancia con el propósito de empacar y entregarla a sus nuevos propietarios. Mientras organiza sus pertenencias, comienza a descubrir recuerdos que lo llevan a revivir distintas aventuras junto a su hermano Mateo, sus padres y, de manera especial, un singular perro que dejó una huella significativa en su vida.

A través de esta historia, la puesta en escena invita a reflexionar sobre los vínculos familiares, la inocencia de la niñez y la importancia de las mascotas en las experiencias personales. Con momentos de humor, juego y nostalgia, la obra propone un acercamiento sensible a los recuerdos que acompañan el crecimiento y forman parte de la historia de cada familia.

TRAS LA COMPAÑÍA

La compañía Espejo de Hueso cuenta con una trayectoria que incluye producciones como En la Tierra de los Corderos, además de su participación en la Muestra Estatal de Teatro (MET) Durango 2026 y una temporada en el Foro A Poco No, en la Ciudad de México. Su presencia en el Festival Revueltas 2026 contribuye a la difusión del trabajo escénico realizado por agrupaciones teatrales y al acercamiento de sus propuestas a públicos de distintas edades.

Las presentaciones se llevaron a cabo en el Teatro de la Juventud “