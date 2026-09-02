Miguel Ángel Burciaga alista 'Crónicas de los hombres sin rumbo', su concierto más personal

Después de dirigir a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (OSUJED) en una de sus temporadas más destacadas, el compositor y director duranguense Miguel Ángel Burciaga Díaz volverá al escenario con un proyecto completamente distinto y profundamente íntimo. El Teatro Victoria será el escenario de “Crónicas de los hombres sin rumbo”, un concierto de música contemporánea que reunirá el estreno de varias obras creadas como parte de su doctorado en composición en Buenos Aires y que marcará un momento inédito en su trayectoria artística.

"Es un evento muy importante para mí, es la primera vez que presento un recital con obras exclusivamente de mi autoría", expresó el músico, quien ha consolidado una nueva etapa como director artístico de la OSUJED y ahora apuesta por compartir una faceta mucho más personal de su trabajo creativo.

TRABAJO DE UNA DÉCADA

Aunque el concierto forma parte de su investigación doctoral, Burciaga explicó que el origen del proyecto se remonta mucho más atrás. La idea comenzó a tomar forma en 2017, cuando durante dos años observó de manera constante a personas con severos trastornos mentales que vivían en situación de calle en la ciudad de Durango.

"Fueron casos reales que estuve observando en la ciudad de Durango durante dos años y de los cuales seleccioné siete", relató.

De esas historias nacieron siete composiciones, de las cuales cinco serán estrenadas durante la presentación en el Teatro Victoria , convirtiendo la música en una forma de traducir experiencias humanas marcadas por la vulnerabilidad y el abandono.

MÚSICOS EN ESCENA

Lejos de una formación tradicional, el programa reunirá a 17 músicos duranguenses distribuidos en distintos ensambles, cada uno pensado para dialogar con el carácter de las obras.

"Hay un cuarteto de jazz, una obra para dúo de trompeta y redoblante, un quinteto de alientos, una obra para dos guitarras y dos flautas. Son distintas formaciones", explicó Burciaga.

Además de las piezas que integran “Crónicas de los hombres sin rumbo”, el recital incluirá otras composiciones para completar un programa de aproximadamente una hora con 15 minutos. "Es un concierto de música contemporánea, pero la mayoría es de estreno, prácticamente inédita", concluyó.

ENCUENTRO CON LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La intención también es acercar al público a un lenguaje musical que pocas veces encuentra espacio en los escenarios locales. La cuota de recuperación busca cubrir parte de los gastos de producción y el trabajo de los intérpretes que harán posible la velada.