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Miles salen a las calles a exigir la paz en Culiacán

AGENCIAS
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Miles de sinaloenses tomaron este domingo las calles de Culiacán para manifestarse y pedir por el fin de la violencia, en una marcha que tuvo como consigna, "Sinaloa, ponte de pie".

El obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, exhortó a los sinaloenses a pasar de la venganza, al perdón, sin que ello signifique olvido o renuncia a la justicia.

Se estima que se concentraron cerca de 30 mil personas de todas las edades, vestidas de blanco, con la bandera nacional, una banda de guerra y pancartas, quienes marcharon bajo un intenso sol y una excesiva humedad para pedir por la paz en Culiacán y todo Sinaloa.

Al iniciar la movilización, los asistentes liberaron globos blancos, que cubrieron el cielo y alzaron sus pancartas, en las que se leían consignas como "Somos más los que queremos vivir en Paz", "Sinaloa ponte de pie, no más de lo mismo", entre otras consignas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Culiacán, Miles, ponte, sinaloenses

               

                
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