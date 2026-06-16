'Militares en Durango, tras amenazas a la Guardia Nacional'

La presencia de elementos militares en territorio estatal obedece a las amenazas que recibió la Guardia Nacional (GN) y que no se quiso tomar como un hecho aislado.

Así lo reveló el gobernador Esteban Villegas Villarreal en una entrevista, en la que se abordó el reciente arribo de cientos de militares a Durango.

Aclaró, además, que son 300 los elementos federales que envió el Gobierno Federal, ya que los demás contingentes sólo venían "de paso" por esta entidad y se fueron a estados vecinos como Sinaloa y Zacatecas.

"Lo que sí tenemos ahorita son 300 nuevos elementos del Ejército Mexicano que llegaron antier, por un suceso que sucedió el día 3 de este mes, donde la Guardia Nacional va por un vehículo que tienen detectado por robo, llegan con ellos, se hicieron ahí unos algunos disparos entre ellos; los agarran, los detienen y a partir de eso hay como una amenaza, también de redes contra la Guardia Nacional y entonces el Ejército Mexicano manda algunos elementos más para que no se vaya a desatar ningun tema en el estado", explicó Villegas Villarreal.

SIN REPORTES

Por otro lado, mientras el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre acciones relevantes realizadas del 12 al 14 de junio de 2026 en distintos estados del país, en Durango trascendieron diversos operativos y movilizaciones de fuerzas federales que hasta el momento no han sido aclarados de manera oficial.

De acuerdo con el reporte federal, en coordinación con distintas corporaciones se efectuaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y droga en por lo menos 14 entidades; sin embargo, Durango no fue incluido en el informe público.

Uno de los hechos que generó expectación fue la presencia de Fuerzas Federales en las instalaciones del Club Campestre de Durango durante este domingo, aunque hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había precisado el motivo de la movilización ni los resultados de la intervención.