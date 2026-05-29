Mina de Tayoltita suma una semana en paro; mineros denuncian falta de diálogo

Suma ya una semana de paro laboral en la mina de Tayoltita propiedad de la empresa canadiense Firts Majestic y al parecer, de acuerdo con los mismos trabajadores mineros, existe negativa de la empresa a cumplir las demandas que se están exigiendo.

El conflicto laboral en la mina Tayoltita, operada por First Majestic Silver Corp., se ha intensificado debido al silencio que guarda la empresa y a una serie de señalamientos realizados por trabajadores sindicalizados.

Los trabajadores de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, ampliamente conocido como el Sindicato Minero, denuncian presuntas deficiencias en seguridad, incumplimientos laborales y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre las principales preocupaciones destacan las condiciones de operación dentro de la mina, donde empleados aseguran que existe maquinaria desgastada, falta de mantenimiento y trabajo en zonas consideradas de alto riesgo sin tecnología de control remoto.

De acuerdo con testimonios internos, desde inicios de 2026 se incrementó la explotación de material de áreas críticas, pese a reportes sobre condiciones inseguras.

En dos años, dos accidentes lamentables

El fallecimiento del minero Dagoberto Saucedo Avilés, ocurrido el pasado15 de abril tras un derrumbe dentro de la mina, detonó una mayor inconformidad entre los trabajadores.

Según versiones recabadas, el empleado realizaba labores solo, sin radiocomunicación, supervisión directa ni sistema de riego en la zona donde ocurrió el accidente.

Trabajadores afirman que, hasta el momento, no se ha transparentado el resultado de inspecciones o investigaciones relacionadas con el caso y señalan que la empresa tampoco ha mantenido comunicación directa con la familia del fallecido.

Los sindicalizados también cuestionan los mecanismos de supervisión en materia de seguridad industrial. Señalan que las inspecciones internas se enfocan principalmente en vehículos y no en las áreas operativas subterráneas.

También manifiestan los trabajadores que las revisiones de la Secretaría del Trabajo se realizan solo una vez al año y sin dar a conocer ampliamente los resultados. Además, existe inconformidad porque algunas inspecciones serían financiadas por la propia empresa, lo que genera dudas sobre su imparcialidad.

A ello se suman antecedentes de otros accidentes mortales, como el caso de Alejandrina Aragón Rojas hace aproximadamente dos años, presuntamente relacionado con caída de rocas por falta de amacizamiento.

Los trabajadores sostienen que no se han realizado cambios estructurales suficientes desde ese entonces para evitar nuevas tragedias.

Reclamos sociales

El conflicto también incluye reclamos laborales y sociales. Los trabajadores denuncian amenazas mediante actas administrativas, falta de atención a reportes de riesgo y ausencia de diálogo con la gerencia.

Asimismo, aseguran que solo tres de al menos diez puntos críticos planteados en seguridad han recibido atención parcial.

Manifiestan los trabajadores mineros preocupación por la reducción de empleos para personal local y el aumento de contratación de trabajadores de otros estados, situación que afecta la economía de Tayoltita, dependiente de la actividad minera.

Otra de las inconformidades actuales es la negativa de la empresa para apoyar el traslado médico urgente de dos trabajadores sindicalizados, uno de ellos con una enfermedad cardiaca que requiere atención especializada vía aérea.

Los mineros sostienen que estos traslados forman parte de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo, por lo que consideran que la empresa está incumpliendo sus obligaciones laborales.

Mientras continúan las protestas y el paro de labores, los trabajadores permanecen a la espera de indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

También exigen la salida de Juan Carlos Moreno Benítez de la operación minera, una de las principales demandas que, aseguran, la empresa se niega a atender.

Minera suspendió a contratistas

Los sindicalizados afirman que la compañía minera suspendió actividades con los contratistas y busca responsabilizar al sindicato por la paralización de toda la mina, aunque sostienen que no existen avances concretos en las negociaciones.

Por lo pronto, ya se cumple una semana de las protestas de los trabajadores mineros y del paro de labores y no parece existir un avance importante en las negociaciones.

Se ha buscado por varios medios dialogar con directivos de Firts Majestic, a través de terceras personas, pero la respuesta ha sido la misma, nadie puede hablar del tema, al menos por el momento.

Ante esto, solo se conoce la postura de los trabajadores mineros pertenecientes a la sección 21 y 22 del Sindicato Minero y hasta el momento es la única historia conocida de lo que está pasando en la mina de Tayoltita, municipio de San Dimas.