Minería reunirá en Durango a mil 200 participantes en el IX Congreso Nacional

Durango será sede del IX Congreso Nacional de Minería 2026, que se llevará a cabo del 26 al 28 de agosto y reunirá a alrededor de mil 200 participantes de todo el país. Además de las actividades especializadas del sector, el evento buscará fortalecer el vínculo entre la industria minera y la sociedad mediante una exposición interactiva abierta al público.

Juan Morales Gómez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMG), Distrito Durango, informó que durante el Congreso se desarrollarán conferencias magistrales y técnicas, una Expo Comercial, mesas de negocios y exposiciones de maquinaria , con la participación de directivos, especialistas, proveedores y trabajadores de la industria minera nacional.

Como actividad previa al Congreso se realizará México Minero Inmersivo, una exposición interactiva que promueve la minería sostenible y busca acercar a las familias a esta actividad económica mediante la tecnología, la ciencia y la educación.

La muestra estará instalada en la Plaza Cuarto Centenario, del 22 al 25 de agosto, con acceso gratuito. Durante esos cuatro días, niñas, niños, jóvenes y adultos podrán recorrer espacios con herramientas digitales, recursos audiovisuales y contenidos interactivos diseñados para despertar el interés por la minería.

Morales Gómez destacó también el crecimiento de la participación femenina en este sector, tanto en Durango como en el resto del país. Recordó que una de las primeras empresas en abrir espacios para las mujeres fue Peñoles, cuando la migración de trabajadores hacia Estados Unidos generó la necesidad de incorporar mano de obra femenina.

"Se empezó a capacitar y a dar oportunidad a las mujeres, y desde entonces han ido ganando espacios gracias a la capacidad que han demostrado. Hoy incluso ocupan puestos directivos dentro de las minas", señaló.

Precisó que actualmente el 18 por ciento del personal que labora en la industria minera está integrado por mujeres, porcentaje superior al 14 por ciento que se registraba hace apenas un par de años, lo que refleja un crecimiento constante de la participación femenina.

Asimismo, indicó que cada vez son más las instituciones de educación superior que ofrecen carreras relacionadas con la minería o que han incorporado contenidos especializados para atender las necesidades de este sector productivo.

Durante el Congreso también se impartirán conferencias técnicas a cargo de especialistas nacionales e internacionales, además de conferencias comerciales. Se instalará una Expo Comercial con la participación de más de cien empresas proveedoras de bienes y servicios para la industria minero-metalúrgica.