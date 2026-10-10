Minero está detenido en Durango tras encontrar cuerpo de mujer enterrado en su hogar

La búsqueda de una mujer, quien había desaparecido desde el pasado lunes 5 de octubre en la ciudad de Durango, terminó con el hallazgo de su cuerpo enterrado en el interior de una vivienda ubicada en una colonia del sector norte de la capital duranguense, hecho por el cual fue detenido un hombre de 43 años , tras la investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango.

La víctima fue identificada como Norma Irene Gorgonio Hernández, de 41 años de edad, quien había sido vista por última vez en la colonia Luz y Esperanza, donde se perdió todo contacto con ella, situación que provocó preocupación entre sus familiares, quienes comenzaron a buscarla sin obtener información sobre su paradero.

Fue el miércoles 7 de octubre cuando sus familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar su desaparición, por lo que se emitió una ficha de búsqueda con su fotografía y características físicas, solicitando la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizarla.

Sin embargo, durante las labores de investigación, las autoridades llegaron hasta un inmueble ubicado al norte de la ciudad, donde descubrieron que el cuerpo de la mujer se encontraba sepultado, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para recuperar los restos y recabar indicios que permitieran esclarecer lo sucedido.

En relación con este hallazgo, fue detenido Florencio, de 43 años de edad, quien se desempeña como minero y fue señalado como propietario de la vivienda donde se encontraba el cuerpo. El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras se investiga su posible participación en la muerte de Norma Irene.

Personal de Servicios Periciales y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue llevado para los estudios forenses que permitan establecer la causa del fallecimiento, así como el tiempo que permaneció enterrado y las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Este caso podría convertirse en el noveno feminicidio registrado en Durango durante el presente año, siempre y cuando las investigaciones permitan establecer que se trató de un crimen cometido por razones de género. Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la responsabilidad del detenido y esclarecer la muerte de Norma Irene.