​Mineros de Tayoltita marchan para exigir seguridad laboral y salud; mantienen cierre de mina

Los mineros de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana realizaron una marcha pacífica por las principales calles de Tayoltita, manteniendo el bloqueo en las instalaciones de la mina.

Al término de la movilización, los manifestantes exigieron respeto a sus derechos de seguridad laboral, señalando que la integridad física y la vida de los trabajadores están por encima de las metas de producción.

Asimismo, afirmaron que no cesarán en su demanda de garantías de seguridad tanto al interior como al exterior del yacimiento.

Entre sus demandas principales, solicitaron un abasto suficiente de medicamentos y atención hospitalaria de calidad. "La salud no es un favor ni una concesión, es un derecho que tenemos como trabajadores", expresaron.

De igual forma, exigieron que se otorgue prioridad laboral a los habitantes nativos de Tayoltita, al denunciar que la empresa ha estado abriendo vacantes para personal foráneo, dándoles preferencia sobre las personas nacidas en lo que denominaron "el pueblo minero".

La protesta tuvo lugar tras el fracaso de las reuniones sostenidas días atrás en la Ciudad de México, donde no se logró un acuerdo con los directivos de First Majestic, empresa propietaria de la mina.