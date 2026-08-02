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Modernizan proceso de inscripción para estudiantes de posgrado en la UJED

El objetivo es agilizar los trámites y ofrecer una atención más eficiente a la comunidad universitaria.

Modernizan proceso de inscripción para estudiantes de posgrado en la UJED

Modernizan proceso de inscripción para estudiantes de posgrado en la UJED

DENICE RAMÍREZ
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La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) dio a conocer que, con el objetivo de agilizar los trámites y ofrecer una atención más eficiente a la comunidad universitaria, modernizó el proceso de inscripción para estudiantes de posgrado.

El proceso se podrá realizar a través de la plataforma institucional Mi Portal UJED. Posteriormente, la recepción de documentos se llevará a cabo del 3 al 8 de agosto en el Edificio Central de la UJED, mediante un sistema de citas diseñado para hacer más eficiente el proceso de inscripción.

Los aspirantes deberán ingresar a miportal.ujed.mx, crear un usuario y una contraseña con su correo institucional o gestionarlo desde la propia plataforma. Ahí deberán cargar la documentación correspondiente.

Entre los documentos requeridos se encuentran el certificado de licenciatura para ingresar a una maestría o el certificado de maestría para quienes cursarán un doctorado, además del acta de nacimiento, la CURP, una fotografía y el comprobante de pago de inscripción.

Una vez concluido el registro en línea, la Dirección de Servicios Escolares enviará por correo electrónico una cita personalizada para la entrega de la documentación oficial.


En el caso de los programas de posgrado que se imparten en Gómez Palacio, el procedimiento digital será el mismo, pero la entrega de la documentación física se realizará en la Unidad Gómez Palacio.


El director de Servicios Escolares de la UJED, Ahmed Sahid René Ramos Pulido, reiteró que las inscripciones de posgrado dejarán de realizarse mediante la plataforma SIPU para incorporarse a Mi Portal UJED, sistema que ya utilizan los estudiantes de nivel medio superior y licenciatura.


La universidad prevé la incorporación de alrededor de 390 estudiantes de posgrado, distribuidos en los distintos programas semestrales y cuatrimestrales que conforman su oferta educativa.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: UJED Durango POSGRADO estudiantes, proceso, posgrado, UJED,

               

                
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