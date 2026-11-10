Módulos del INE en Durango reabrirán hoy martes 10 de noviembre

El paro laboral de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se extendió, además de los módulos de la ciudad de Durango, a las oficinas de Santiago Papasquiaro y El Salto, Pueblo Nuevo; pero existe el compromiso para que reabran este martes.

Raúl Samaniego, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en Durango, confirmó que los tres módulos de la capital, Jardines, Zarco y Domingo Arrieta, permanecieron cerrados este lunes, como parte de la protesta nacional para exigir mejoras salariales y condiciones laborales. En el resto del estado, los módulos de Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero mantuvieron la atención normal al público.