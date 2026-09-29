Monólogo de Melissa Zaragoza gana en la MET y representará a Durango en encuentro de teatro

La memoria, la ausencia y las posibilidades del teatro se encuentran en “Puede un fantasma tener mi voz”, obra de Melissa Zaragoza y Ricardo García que se convirtió en la propuesta reconocida como mejor montaje de la Muestra Estatal de Teatro Durango (MET) 2026.

Con este reconocimiento, la pieza representará a Durango en el Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte , que reunirá en octubre a propuestas de distintos estados de la región como parte del Festival Revueltas 2026.

El montaje, protagonizado por Melissa Zaragoza, coloca en el centro a una hija actriz que intenta conjurar la ausencia de su padre, asesinado por sicarios un 21 de julio. A través del ritual teatral y de la actuación, la protagonista busca encontrarse nuevamente con esa figura paterna que permanece como un fantasma, pero también emprende un recorrido hacia su propia identidad.

ENTRE LA MEMORIA Y EL ESCENARIO

La obra plantea una relación íntima entre quien permanece y quien ya no está. El teatro se convierte en el espacio donde la protagonista intenta reconstruir una presencia a partir de los recuerdos, las palabras y la interpretación, mientras la pregunta sobre los límites de una actriz atraviesa toda la propuesta, hasta dónde puede llegar el escenario cuando se trata de recuperar a alguien que se ha perdido.

Con una duración aproximada de 55 minutos y recomendada para mayores de 15 años, “Puede un fantasma tener mi voz” propone una experiencia escénica construida desde la intimidad . Su recorrido reciente también la llevó al Teatro del Bosque, Julio Castillo, en la Ciudad de México, donde tuvo funciones dentro del programa Nuestras Latitudes de la Coordinación Nacional de Teatro.

VUELVE A SALIR DE DURANGO

El reconocimiento obtenido en la Muestra llega después de que la producción tuviera presencia en escenarios nacionales, convirtiéndose nuevamente en una muestra de la creación teatral que se desarrolla en Durango y que ha comenzado a circular fuera del estado.

Aunque la Muestra Estatal de Teatro reunió otras propuestas como “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?”, “BEBÉ, un lugar seguro” y “En la Tierra de los Corderos”, la obra de Zaragoza y García fue la que obtuvo el reconocimiento que le permitirá continuar su recorrido fuera de Durango.

Ahora, “Puede un fantasma tener mi voz” tendrá una nueva oportunidad para llevar su lenguaje escénico a otros públicos.

El Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte reunirá propuestas de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa y Durango, convirtiendo a la obra en representante de la escena teatral duranguense dentro de este encuentro regional.