Morena Durango: un 'error en la matrix'

El Movimiento de Regeneración Nacional en Durango sigue transitando en la comodidad política. Una fuerza que gobierna casi el país entero, mientras por estas tierras se exhibe descaradamente como un falso contrapeso en uno de los pocos estados que aún no gobierna. Una aberrante contradicción que los morenistas deberán explicar tarde o temprano.

Por lo pronto, aquí sigue instalada una percepción que hace tiempo dejó de ser exclusiva del círculo rojo y se abrió paso entre la ciudadanía. Morena es una oposición que, además de fingir serlo, tolera y se somete ante los designios provenientes desde el Bicentenario. Una realidad que se ha convertido en obstáculo para los objetivos del movimiento.

Esa misma apreciación cobra todavía mayor fuerza en el contexto de los señalamientos hacia el gobernador Esteban Villegas, derivados de publicaciones e información de carácter periodístico que apuntan a presuntas investigaciones de la Fiscalía General de la República, así como a supuestos expedientes de Estados Unidos contra el mandatario priista.

Y es que, hasta este momento, las y los diputados locales de Morena en el Congreso del Estado de Durango no han emitido posicionamientos públicos de fondo ni pronunciamientos institucionales respecto a los señalamientos. Tampoco lo han hecho el regidor ni las regidoras del partido en el cabildo de la capital. Ni para bien ni para mal.

El silencio tampoco ha sido roto por la dirigencia estatal del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, optando por mantenerse al margen de una discusión que, por su dimensión política y mediática, ya trascendió el ámbito local. La ausencia de una postura oficial contrasta con el papel que correspondería a una fuerza opositora.

El problema es que tampoco hubo una reacción cuando el propio gobernador decidió trasladar la crisis que le aqueja al terreno político, lanzando serias acusaciones y mensajes que fueron interpretados como una amenaza hacia el gobierno federal, al insinuar que los resultados electorales obtenidos por Morena en algunos municipios fueron consecuencia de la intervención del crimen organizado.

El mutismo no sorprende, pues hace un año el escenario era similar, cuando circuló aquel video de Esteban hablando frente a simpatizantes del medio rural, en el que presumía capacidad de control territorial y soltaba aquellas frases soberbias con las que admitió de manera tácita haber metido las manos en el proceso electoral, burlándose de la 4T e insultando además a la presidenta Sheinbaum con un léxico particularmente soez.

La lectura -justa o no- se ha ido normalizando al grado de convertirse en parte del sentido común político en la entidad. Cada silencio en momentos de tensión, cada contradicción entre el discurso nacional y la conducta local, así como cada oportunidad desaprovechada para ejercer un auténtico equilibrio, han alimentado la percepción de una oposición desdibujada.

Para un movimiento que nació bajo la promesa de confrontar inercias del poder y representar una evolución política profunda, en Durango Morena no muestra empacho en terminar convertida no solo en una falacia, sino también en un desgaste que erosiona los propios principios que dice defender la llamada Cuarta Transformación. Un "error en la matrix".

EN LA BALANZA.- El expresidente municipal de Durango, Jorge Salum, volvió a encender las redes sociales con un post bastante incómodo para los gobiernos estatal y municipal. En medio del inusual despliegue federal de seguridad, el ahora emecista va más allá del reconocimiento a los operativos del Ejército y la Guardia Nacional en la capital del estado. Su planteamiento insiste en que el problema de seguridad no estaría limitado a la presencia de grupos criminales, sino que alcanzaría a la actuación o pasividad de autoridades locales. El éxito de los operativos no se medirá por el despliegue militar, sino por su capacidad para producir resultados duraderos y sostener la estabilidad una vez que las fuerzas federales reduzcan su presencia.

X: @Vic_Montenegro

Este señor era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le pidió:

-Compadre: si mata usté un venado ¿me separa una pierna?

Preguntó el sujeto:

-¿Y si mato dos?

Una linda chica le contó a su amiga:

-Anoche mi novio me inquietó. Me dijo que quería ir al más allá.

-Caramba -se consternó la otra-. Con razón te preocupaste.

-Sí -replicó la chica-. Sobre todo porque me lo dijo con la manos puesta en mi rodilla.

Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo -o prójima- para obtener ventajas indebidas. Un cierto vendedor acostumbraba ir muy temprano todas las mañanas al templo parroquial, y ante la imagen del Señor hacía con índice y pulgar la seña que se hace para aludir a algo muy pequeño. Oraba luego: "Dios mío: ayúdame a encontrar hoy a alguien que sea un poquito más pendejo que yo".

Recuerdo ahora estos versitos que aprendí en la infancia: "De la suerte nunca esperes / ni dinero ni ventura. / Trabaja, niño, si quieres / ser dueño de una fortuna".

¡Hasta mañana!...