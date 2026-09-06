Motocicleta duró semanas abandonada y descubren que era robada

Una motocicleta que permaneció cerca de dos semanas abandonada en calles del fraccionamiento Residencial El Cielo, en la ciudad de Durango, resultó contar con reporte de robo vigente.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 15:45 horas del sábado 5 de septiembre, sobre bulevar Bahía de Palma, en las inmediaciones de la carretera a Mezquital.

Un guardia de seguridad del fraccionamiento solicitó la presencia de las autoridades, pues desde hacía aproximadamente dos semanas había observado una motocicleta negra con detalles en color naranja estacionada en el mismo sitio.

Elementos policiacos acudieron para revisar la unidad y encontraron una motocicleta de la marca Vento, línea Litio 190, modelo 2026, en color negro con naranja.

Al consultar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente y que existía una carpeta de investigación relacionada con su desaparición.

De acuerdo con la información disponible, el vehículo había sido reportado como robado desde el pasado 13 de mayo. La motocicleta porta placas del estado de Durango.

Personal de la Policía Estatal quedó a cargo del aseguramiento de la motocicleta, que sería puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias en las que terminó abandonada en dicho fraccionamiento.