Motociclista choca contra cerco de un puente y muere tras caer a un arroyo en Nuevo Ideal

Un hombre perdió la vida durante la tarde del sábado, luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de su motocicleta por una carretera del municipio de Nuevo Ideal, donde se impactó contra un cerco y terminó cayendo desde una altura aproximada de metro y medio.

El percance ocurrió alrededor de las 19:00 horas del 24 de octubre, sobre la carretera que comunica la cabecera municipal de Nuevo Ideal con la localidad Miguel Negrete , específicamente a la altura del kilómetro 18, en las inmediaciones de un puente ubicado sobre un arroyo.

La víctima fue identificada como Mauro Sánchez Barraza, de 46 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad Miguel Negrete, conocida también como El Toboso, y conducía una motocicleta de la marca Italika, línea DM, de 200 centímentros cúbicos, de colores naranja y negro.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el motociclista circulaba por dicho tramo carretero cuando, por circunstancias que todavía se desconocen, se impactó contra el cerco del puente, lo que provocó que terminara precipitándose desde una altura aproximada de 1.5 metros , sufriendo lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Fue aproximadamente a las 19:30 horas cuando se notificó el accidente a los cuerpos de emergencia, por lo que acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Municipal y agentes investigadores, quienes confirmaron el fallecimiento. La identificación del hombre fue realizada mediante la información proporcionada por su hija, Jazmín Sánchez Berumen, de 19 años de edad.