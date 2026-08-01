Motociclista resulta gravemente herido tras chocar contra auto estacionado al huir de la Guardia Nacional

Un motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de protagonizar un fuerte accidente la tarde de este sábado en la ciudad de Durango, después de impactarse contra un vehículo estacionado al intentar esquivar a un adolescente que presuntamente se atravesó de manera repentina sobre la vialidad, mientras presuntamente huía de la Guardia Nacional.

El percance ocurrió sobre la calle Tenochtitlán, casi esquina con Teresa Arratia. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad al realizar una maniobra para evitar arrollar al menor, lo que provocó que terminara estrellándose contra un automóvil que se encontraba estacionado.

Versiones recabadas en el lugar señalan que, momentos antes del accidente, el motociclista presuntamente era perseguido por unidades de la Guardia Nacional, luego de que los elementos le marcaron el alto cuando circulaba por la calle Antiguillo, indicación que supuestamente no atendió. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial esta versión.

Tras el fuerte impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento con lesiones de gravedad, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la severidad de las heridas, los paramédicos determinaron su traslado urgente a un hospital. De manera preliminar, se informó que presenta una probable fractura en la base del cráneo, por lo que su estado de salud es reportado como delicado.

Del lesionado aún no se han dado a conocer sus generales. Las autoridades competentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y esclarecer si existió o no una persecución previa al choque.