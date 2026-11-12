Motociclista resulta con varias lesiones tras sufrir accidente en Sebastián Lerdo de Tejada

Un varón de 46 años de edad resultó con lesiones de consideración tras sufrir un accidente mientras circulaba en su motocicleta por una brecha de la localidad Sebastián Lerdo de Tejada, al sur de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas horas, cuando el motociclista fue localizado inconsciente a un costado de su vehículo, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica.