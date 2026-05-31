Motociclista resulta gravemente herido tras sufrir accidente; fue trasladado al IMSS de Durango

Un joven permanece hospitalizado en estado delicado luego de sufrir un accidente en motocicleta la noche del viernes, en el municipio de Poanas, presuntamente relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas.

Fue durante la mañana de este sábado cuando autoridades investigadoras tomaron conocimiento del ingreso de Daniel Rentería Juárez, de 29 años de edad, al Hospital General de Zona del IMSS en la ciudad de Durango, donde recibe atención médica especializada.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al nosocomio tras recibir el reporte del C5, localizando al paciente en el área de choque, bajo observación médica.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el médico de guardia, Daniel presenta traumatismo craneoencefálico severo, además de golpes contusos en el rostro y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

Las investigaciones establecen que el accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del viernes 29 de mayo, cuando el joven conducía una motocicleta de la marca Italika, Z250, color gris plata y sin placas de circulación.

El motociclista circulaba por el tramo carretero de Orizaba hacia Poanas, antes de llegar a la comunidad de El Potosí, cuando presuntamente perdió el control de la unidad y salió de la carretera.

Según la información recabada, el conductor había estado consumiendo bebidas alcohólicas en una cantina antes del percance, situación que habría influido en el accidente.

Personas que transitaban por la zona solicitaron auxilio mediante llamadas al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención.