Motociclista resulta lesionado al esquivar un perro en bulevar José María Patoni

Un motociclista de 25 años de edad resultó lesionado la noche del martes luego de derrapar al intentar esquivar a un perro que se atravesó en su camino cuando circulaba por el bulevar José María Patoni, a la altura del cruce con la calle Abetos, en la zona norte de la ciudad.

El afectado fue identificado como Arturo David de la Cruz Castellada , quien conducía una motocicleta Italika gris.

Tras la caída, fue atendido por paramédicos de Base Roja y trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica, mientras se esperaba el arribo de algún familiar. No se reportó la participación de otro vehículo en el incidente.