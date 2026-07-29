Motociclista resulta lesionado en percance vial pero desiste de recibir atención médica en HG450

Un joven que resultó lesionado en un accidente de motocicleta acudió la noche del martes al Hospital General 450 para recibir atención médica; sin embargo, decidió retirarse antes de ser valorado por el personal del nosocomio.

El ingreso fue reportado alrededor de las 20:00 horas, luego de que Jonathan Alejandro Hernández Reyes, de 22 años de edad , arribó al hospital tras verse involucrado en un percance vial ocurrido en la colonia José Ángel Leal, en la ciudad de Durango.

No obstante, antes de que pudiera ser atendido por el personal médico, optó por abandonar las instalaciones, al manifestar que no deseaba continuar esperando para recibir atención.

Debido a esa decisión, el paciente no ingresó al área de atención médica ni fue sometido a una valoración clínica, por lo que se desconocen las lesiones que pudo haber sufrido durante el accidente.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho únicamente por el registro de ingreso al nosocomio, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el percance vial.

Hasta el momento no se informó sobre la intervención de otras personas en el accidente ni sobre daños materiales derivados del mismo, por lo que serán las autoridades competentes las que determinen, en su caso, las circunstancias del hecho.