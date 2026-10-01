Motociclista resulta lesionado tras choque en la colonia Porfirio Díaz

Un motociclista de 19 años resultó lesionado tras un hecho vial registrado en la colonia Porfirio Díaz, donde estuvo involucrado un automóvil Nissan, línea March.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles sobre avenida Enrique Carrola Antuna. El motociclista, quien circulaba en una Honda tipo cobrador, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con la valoración inicial, presentó golpes musculares y requería atención médica, aunque no de carácter urgente. La conductora del automóvil sufrió raspones en el brazo izquierdo , aparentemente ocasionados por la activación de la bolsa de aire, pero rechazó ser trasladada para recibir atención médica.

Personal de la Subdirección de Vialidad quedó a cargo del incidente.